MBOT: Microbot Medical Inc
3.34 USD 0.08 (2.34%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MBOT за сегодня изменился на -2.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.33, а максимальная — 3.56.
Следите за динамикой Microbot Medical Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.33 3.56
Годовой диапазон
0.88 4.67
- Предыдущее закрытие
- 3.42
- Open
- 3.49
- Bid
- 3.34
- Ask
- 3.64
- Low
- 3.33
- High
- 3.56
- Объем
- 4.334 K
- Дневное изменение
- -2.34%
- Месячное изменение
- -11.17%
- 6-месячное изменение
- 119.74%
- Годовое изменение
- 263.04%
