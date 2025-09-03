Moedas / M
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
M: Macy's Inc
17.56 USD 0.14 (0.80%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do M para hoje mudou para 0.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.48 e o mais alto foi 17.62.
Veja a dinâmica do par de moedas Macy's Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
M Notícias
- Frenesi da IA tem sido "principal impulsionador" da volatilidade de ações individuais, diz Barclays
- AI frenzy has been "major driver" of single-stock volatility, Barclays says
- Wall Street Roundup: Red Flag, Green Flag
- Nike vs. Lululemon: Is Either Apparel Stock Due for a Sharp Rebound?
- BANR, DOCU, M: Three New AI Analyst Ratings - TipRanks.com
- Consumer Tech News (September 1 – September 5): Apple AI Push, Palantir Expands Partnerships, Tesla Robotaxi Surge, NVIDIA's $1.5B Chip Deal - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Labor Market Shocker Sends Ripples Across Wall Street as Analysts Eye Homebuilder Stocks - TipRanks.com
- Why Macy's Stock Zoomed 31% Higher This Week
- The Score: Macy’s, Kraft Heinz, Tesla and More Stocks That Defined the Week
- Wall Street Roundup: Jobs Data, Gold Highs, AI + Tariff Impact
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Macy's Finds A New Fit: Earnings Beat, Outlook Raised But Tariffs Still Pinch - Macy's (NYSE:M)
- Macy's Analysts Boost Their Forecasts After Upbeat Q2 Results - Macy's (NYSE:M)
- McDonald's To Rally Around 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - C3.ai (NYSE:AI), Salesforce (NYSE:CRM)
- Macy’s stock price target raised to $6.50 from $6.00 at UBS on market share concerns
- Company News for Sep 4, 2025
- Nasdaq Surges 1% As Alphabet, Apple Gain: Investor Sentiment Edges Lower, Fear & Greed Index Remains In 'Neutral' Zone - Apple (NASDAQ:AAPL), Broadcom (NASDAQ:AVGO)
- Shopping Center REITs: Undervalued Despite Growth Ramp
- Why Macy's Stock Soared 20.7% Today
- Jefferies raises Macy’s stock price target to $18.50 on resilient consumer
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Wall Street Lunch: Gen Z Plans To Slash Holiday Budget (undefined:M)
- Macy's: This 5.5x P/E Retailer Is Too Cheap To Ignore (NYSE:M)
- Macy's Q2 Earnings Beat Estimates, Comps Rise Y/Y, FY25 View Up
Faixa diária
17.48 17.62
Faixa anual
9.77 18.13
- Fechamento anterior
- 17.42
- Open
- 17.51
- Bid
- 17.56
- Ask
- 17.86
- Low
- 17.48
- High
- 17.62
- Volume
- 522
- Mudança diária
- 0.80%
- Mudança mensal
- 34.15%
- Mudança de 6 meses
- 38.27%
- Mudança anual
- 12.49%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh