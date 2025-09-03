Divisas / M
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
M: Macy's Inc
17.42 USD 0.01 (0.06%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de M de hoy ha cambiado un -0.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.28, mientras que el máximo ha alcanzado 17.83.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Macy's Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
M News
- La fiebre de la IA ha sido un "importante motor" de la volatilidad de acciones individuales, según Barclays
- AI frenzy has been "major driver" of single-stock volatility, Barclays says
- Wall Street Roundup: Red Flag, Green Flag
- Nike vs. Lululemon: Is Either Apparel Stock Due for a Sharp Rebound?
- BANR, DOCU, M: Three New AI Analyst Ratings - TipRanks.com
- Consumer Tech News (September 1 – September 5): Apple AI Push, Palantir Expands Partnerships, Tesla Robotaxi Surge, NVIDIA's $1.5B Chip Deal - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Labor Market Shocker Sends Ripples Across Wall Street as Analysts Eye Homebuilder Stocks - TipRanks.com
- Why Macy's Stock Zoomed 31% Higher This Week
- The Score: Macy’s, Kraft Heinz, Tesla and More Stocks That Defined the Week
- Wall Street Roundup: Jobs Data, Gold Highs, AI + Tariff Impact
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Macy's Finds A New Fit: Earnings Beat, Outlook Raised But Tariffs Still Pinch - Macy's (NYSE:M)
- Macy's Analysts Boost Their Forecasts After Upbeat Q2 Results - Macy's (NYSE:M)
- McDonald's To Rally Around 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - C3.ai (NYSE:AI), Salesforce (NYSE:CRM)
- Macy’s stock price target raised to $6.50 from $6.00 at UBS on market share concerns
- Company News for Sep 4, 2025
- Nasdaq Surges 1% As Alphabet, Apple Gain: Investor Sentiment Edges Lower, Fear & Greed Index Remains In 'Neutral' Zone - Apple (NASDAQ:AAPL), Broadcom (NASDAQ:AVGO)
- Shopping Center REITs: Undervalued Despite Growth Ramp
- Why Macy's Stock Soared 20.7% Today
- Jefferies raises Macy’s stock price target to $18.50 on resilient consumer
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Wall Street Lunch: Gen Z Plans To Slash Holiday Budget (undefined:M)
- Macy's: This 5.5x P/E Retailer Is Too Cheap To Ignore (NYSE:M)
- Macy's Q2 Earnings Beat Estimates, Comps Rise Y/Y, FY25 View Up
Rango diario
17.28 17.83
Rango anual
9.77 18.13
- Cierres anteriores
- 17.43
- Open
- 17.47
- Bid
- 17.42
- Ask
- 17.72
- Low
- 17.28
- High
- 17.83
- Volumen
- 10.605 K
- Cambio diario
- -0.06%
- Cambio mensual
- 33.08%
- Cambio a 6 meses
- 37.17%
- Cambio anual
- 11.60%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B