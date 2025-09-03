货币 / M
M: Macy's Inc
17.69 USD 0.26 (1.49%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日M汇率已更改1.49%。当日，交易品种以低点17.69和高点17.70进行交易。
关注Macy's Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
M新闻
- 巴克莱称AI热潮是单股波动性的"主要驱动因素"
- AI frenzy has been "major driver" of single-stock volatility, Barclays says
- Wall Street Roundup: Red Flag, Green Flag
- Nike vs. Lululemon: Is Either Apparel Stock Due for a Sharp Rebound?
- BANR, DOCU, M: Three New AI Analyst Ratings - TipRanks.com
- Consumer Tech News (September 1 – September 5): Apple AI Push, Palantir Expands Partnerships, Tesla Robotaxi Surge, NVIDIA's $1.5B Chip Deal - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Labor Market Shocker Sends Ripples Across Wall Street as Analysts Eye Homebuilder Stocks - TipRanks.com
- Why Macy's Stock Zoomed 31% Higher This Week
- The Score: Macy’s, Kraft Heinz, Tesla and More Stocks That Defined the Week
- Wall Street Roundup: Jobs Data, Gold Highs, AI + Tariff Impact
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Macy's Finds A New Fit: Earnings Beat, Outlook Raised But Tariffs Still Pinch - Macy's (NYSE:M)
- Macy's Analysts Boost Their Forecasts After Upbeat Q2 Results - Macy's (NYSE:M)
- McDonald's To Rally Around 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - C3.ai (NYSE:AI), Salesforce (NYSE:CRM)
- Macy’s stock price target raised to $6.50 from $6.00 at UBS on market share concerns
- Company News for Sep 4, 2025
- Nasdaq Surges 1% As Alphabet, Apple Gain: Investor Sentiment Edges Lower, Fear & Greed Index Remains In 'Neutral' Zone - Apple (NASDAQ:AAPL), Broadcom (NASDAQ:AVGO)
- Shopping Center REITs: Undervalued Despite Growth Ramp
- Why Macy's Stock Soared 20.7% Today
- Jefferies raises Macy’s stock price target to $18.50 on resilient consumer
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Wall Street Lunch: Gen Z Plans To Slash Holiday Budget (undefined:M)
- Macy's: This 5.5x P/E Retailer Is Too Cheap To Ignore (NYSE:M)
- Macy's Q2 Earnings Beat Estimates, Comps Rise Y/Y, FY25 View Up
日范围
17.69 17.70
年范围
9.77 18.13
- 前一天收盘价
- 17.43
- 开盘价
- 17.69
- 卖价
- 17.69
- 买价
- 17.99
- 最低价
- 17.69
- 最高价
- 17.70
- 交易量
- 24
- 日变化
- 1.49%
- 月变化
- 35.14%
- 6个月变化
- 39.29%
- 年变化
- 13.32%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值