M: Macy's Inc
17.60 USD 0.18 (1.03%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von M hat sich für heute um 1.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.46 bis zu einem Hoch von 17.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die Macy's Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
17.46 17.87
Jahresspanne
9.77 18.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.42
- Eröffnung
- 17.51
- Bid
- 17.60
- Ask
- 17.90
- Tief
- 17.46
- Hoch
- 17.87
- Volumen
- 8.911 K
- Tagesänderung
- 1.03%
- Monatsänderung
- 34.45%
- 6-Monatsänderung
- 38.58%
- Jahresänderung
- 12.75%
