通貨 / M
M: Macy's Inc
17.60 USD 0.18 (1.03%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
Mの今日の為替レートは、1.03%変化しました。日中、通貨は1あたり17.46の安値と17.87の高値で取引されました。
Macy's Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
17.46 17.87
1年のレンジ
9.77 18.13
- 以前の終値
- 17.42
- 始値
- 17.51
- 買値
- 17.60
- 買値
- 17.90
- 安値
- 17.46
- 高値
- 17.87
- 出来高
- 8.911 K
- 1日の変化
- 1.03%
- 1ヶ月の変化
- 34.45%
- 6ヶ月の変化
- 38.58%
- 1年の変化
- 12.75%
