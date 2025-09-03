Валюты / M
M: Macy's Inc
17.43 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс M за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.24, а максимальная — 17.60.
Следите за динамикой Macy's Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
17.24 17.60
Годовой диапазон
9.77 18.13
- Предыдущее закрытие
- 17.43
- Open
- 17.41
- Bid
- 17.43
- Ask
- 17.73
- Low
- 17.24
- High
- 17.60
- Объем
- 10.180 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 33.16%
- 6-месячное изменение
- 37.24%
- Годовое изменение
- 11.66%
