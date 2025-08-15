Moedas / LYB
LYB: LyondellBasell Industries NV Class A (Netherlands)
53.72 USD 0.19 (0.35%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LYB para hoje mudou para 0.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 53.54 e o mais alto foi 54.36.
Veja a dinâmica do par de moedas LyondellBasell Industries NV Class A (Netherlands). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LYB Notícias
Faixa diária
53.54 54.36
Faixa anual
50.16 96.81
- Fechamento anterior
- 53.53
- Open
- 54.18
- Bid
- 53.72
- Ask
- 54.02
- Low
- 53.54
- High
- 54.36
- Volume
- 462
- Mudança diária
- 0.35%
- Mudança mensal
- -3.35%
- Mudança de 6 meses
- -23.08%
- Mudança anual
- -43.89%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh