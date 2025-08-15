КотировкиРазделы
Валюты / LYB
Назад в Рынок акций США

LYB: LyondellBasell Industries NV Class A (Netherlands)

52.64 USD 0.05 (0.10%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LYB за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.51, а максимальная — 53.69.

Следите за динамикой LyondellBasell Industries NV Class A (Netherlands). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости LYB

Дневной диапазон
52.51 53.69
Годовой диапазон
50.16 96.81
Предыдущее закрытие
52.59
Open
53.04
Bid
52.64
Ask
52.94
Low
52.51
High
53.69
Объем
11.511 K
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
-5.29%
6-месячное изменение
-24.63%
Годовое изменение
-45.02%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.