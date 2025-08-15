Валюты / LYB
LYB: LyondellBasell Industries NV Class A (Netherlands)
52.64 USD 0.05 (0.10%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LYB за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.51, а максимальная — 53.69.
Следите за динамикой LyondellBasell Industries NV Class A (Netherlands). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LYB
- LyondellBasell Expands Suzhou Technical Center With New Lab Line
- Blue Chip Stocks With Fat Dividends: Smart Buy Or Value Trap? - Altria Group (NYSE:MO), LyondellBasell Industries (NYSE:LYB)
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Celanese May Reward Shareholders Handsomly After Near-Term Uncertainty Abates (NYSE:CE)
- Is LyondellBasell Industries Underperforming the S&P 500?
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Materials Stocks Delivering High-Dividend Yields - Huntsman (NYSE:HUN), Dow (NYSE:DOW)
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- Why Is ExxonMobil Stock Falling Friday? - Exxon Mobil (NYSE:XOM)
- LYB Teams With Shiseido, Futamura & Iwatani for Sustainable Packaging
- Dividend Income: Lanny’s June 2025 Summary
- 8 'Safer' Dividend Buys In Barron’s 23 Better Bets (BBB) Than T-Bills August Report
- Fitch downgrades Celanese to ’BB+’ on sustained weak demand
- Dow: Much Lower Risk For Investors After A Kitchen Sink Quarter (NYSE:DOW)
- Zoom, Royal Caribbean Cruises, And Ubiquiti Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your Portfolio? Zoom, Royal Caribbean Cruises, And Ubiquiti Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 18-August 22)...
- LyondellBassell: Dividend Investors Proceed With Caution, High Probability Of Dividend Cut
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Investors Like Buffett Grabbed These 5% Yields — And Got Slapped
- Navigator Holdings: Riding Through A Choppy Quarter (NYSE:NVGS)
- What To Do With Nine Of The Bottom Performing S&P 500 Stocks
- Celanese Enters Deep Value Territory After Q2 Earnings Sell-Off (NYSE:CE)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- LyondellBasell Dividend: Reckless Decision Or Smart Capital Allocation? (NYSE:LYB)
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
- Should You Buy the 3 Highest-Yielding Dividend Stocks in the S&P 500?
Дневной диапазон
52.51 53.69
Годовой диапазон
50.16 96.81
- Предыдущее закрытие
- 52.59
- Open
- 53.04
- Bid
- 52.64
- Ask
- 52.94
- Low
- 52.51
- High
- 53.69
- Объем
- 11.511 K
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- -5.29%
- 6-месячное изменение
- -24.63%
- Годовое изменение
- -45.02%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.