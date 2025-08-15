KurseKategorien
LYB: LyondellBasell Industries NV Class A (Netherlands)

52.67 USD 0.86 (1.61%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LYB hat sich für heute um -1.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.49 bis zu einem Hoch von 54.36 gehandelt.

Verfolgen Sie die LyondellBasell Industries NV Class A (Netherlands)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
52.49 54.36
Jahresspanne
50.16 96.81
Vorheriger Schlusskurs
53.53
Eröffnung
54.18
Bid
52.67
Ask
52.97
Tief
52.49
Hoch
54.36
Volumen
8.004 K
Tagesänderung
-1.61%
Monatsänderung
-5.24%
6-Monatsänderung
-24.58%
Jahresänderung
-44.99%
