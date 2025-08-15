Währungen / LYB
LYB: LyondellBasell Industries NV Class A (Netherlands)
52.67 USD 0.86 (1.61%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LYB hat sich für heute um -1.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.49 bis zu einem Hoch von 54.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die LyondellBasell Industries NV Class A (Netherlands)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LYB News
- LyondellBasell Expands Suzhou Technical Center With New Lab Line
- Blue Chip Stocks With Fat Dividends: Smart Buy Or Value Trap? - Altria Group (NYSE:MO), LyondellBasell Industries (NYSE:LYB)
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Celanese May Reward Shareholders Handsomly After Near-Term Uncertainty Abates (NYSE:CE)
- Is LyondellBasell Industries Underperforming the S&P 500?
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Materials Stocks Delivering High-Dividend Yields - Huntsman (NYSE:HUN), Dow (NYSE:DOW)
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- Why Is ExxonMobil Stock Falling Friday? - Exxon Mobil (NYSE:XOM)
- LYB Teams With Shiseido, Futamura & Iwatani for Sustainable Packaging
- Dividend Income: Lanny’s June 2025 Summary
- 8 'Safer' Dividend Buys In Barron’s 23 Better Bets (BBB) Than T-Bills August Report
- Fitch downgrades Celanese to ’BB+’ on sustained weak demand
- Dow: Much Lower Risk For Investors After A Kitchen Sink Quarter (NYSE:DOW)
- Zoom, Royal Caribbean Cruises, And Ubiquiti Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your Portfolio? Zoom, Royal Caribbean Cruises, And Ubiquiti Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 18-August 22)...
- LyondellBassell: Dividend Investors Proceed With Caution, High Probability Of Dividend Cut
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Investors Like Buffett Grabbed These 5% Yields — And Got Slapped
- Navigator Holdings: Riding Through A Choppy Quarter (NYSE:NVGS)
- What To Do With Nine Of The Bottom Performing S&P 500 Stocks
- Celanese Enters Deep Value Territory After Q2 Earnings Sell-Off (NYSE:CE)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- LyondellBasell Dividend: Reckless Decision Or Smart Capital Allocation? (NYSE:LYB)
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
- Should You Buy the 3 Highest-Yielding Dividend Stocks in the S&P 500?
Tagesspanne
52.49 54.36
Jahresspanne
50.16 96.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 53.53
- Eröffnung
- 54.18
- Bid
- 52.67
- Ask
- 52.97
- Tief
- 52.49
- Hoch
- 54.36
- Volumen
- 8.004 K
- Tagesänderung
- -1.61%
- Monatsänderung
- -5.24%
- 6-Monatsänderung
- -24.58%
- Jahresänderung
- -44.99%
