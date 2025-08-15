通貨 / LYB
LYB: LyondellBasell Industries NV Class A (Netherlands)
52.67 USD 0.86 (1.61%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LYBの今日の為替レートは、-1.61%変化しました。日中、通貨は1あたり52.49の安値と54.36の高値で取引されました。
LyondellBasell Industries NV Class A (Netherlands)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
LYB News
- LyondellBasell Expands Suzhou Technical Center With New Lab Line
- ファット配当をもつブルーチップ株: 賢い買いなのか、バリュートラップなのか？
- Blue Chip Stocks With Fat Dividends: Smart Buy Or Value Trap? - Altria Group (NYSE:MO), LyondellBasell Industries (NYSE:LYB)
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Celanese May Reward Shareholders Handsomly After Near-Term Uncertainty Abates (NYSE:CE)
- Is LyondellBasell Industries Underperforming the S&P 500?
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Materials Stocks Delivering High-Dividend Yields - Huntsman (NYSE:HUN), Dow (NYSE:DOW)
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- Why Is ExxonMobil Stock Falling Friday? - Exxon Mobil (NYSE:XOM)
- LYB Teams With Shiseido, Futamura & Iwatani for Sustainable Packaging
- Dividend Income: Lanny’s June 2025 Summary
- 8 'Safer' Dividend Buys In Barron’s 23 Better Bets (BBB) Than T-Bills August Report
- Fitch downgrades Celanese to ’BB+’ on sustained weak demand
- Dow: Much Lower Risk For Investors After A Kitchen Sink Quarter (NYSE:DOW)
- Zoom, Royal Caribbean Cruises, And Ubiquiti Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your Portfolio? Zoom, Royal Caribbean Cruises, And Ubiquiti Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 18-August 22)...
- LyondellBassell: Dividend Investors Proceed With Caution, High Probability Of Dividend Cut
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Investors Like Buffett Grabbed These 5% Yields — And Got Slapped
- Navigator Holdings: Riding Through A Choppy Quarter (NYSE:NVGS)
- What To Do With Nine Of The Bottom Performing S&P 500 Stocks
- Celanese Enters Deep Value Territory After Q2 Earnings Sell-Off (NYSE:CE)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- LyondellBasell Dividend: Reckless Decision Or Smart Capital Allocation? (NYSE:LYB)
1日のレンジ
52.49 54.36
1年のレンジ
50.16 96.81
- 以前の終値
- 53.53
- 始値
- 54.18
- 買値
- 52.67
- 買値
- 52.97
- 安値
- 52.49
- 高値
- 54.36
- 出来高
- 8.004 K
- 1日の変化
- -1.61%
- 1ヶ月の変化
- -5.24%
- 6ヶ月の変化
- -24.58%
- 1年の変化
- -44.99%
