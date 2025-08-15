クォートセクション
通貨 / LYB
LYB: LyondellBasell Industries NV Class A (Netherlands)

52.67 USD 0.86 (1.61%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LYBの今日の為替レートは、-1.61%変化しました。日中、通貨は1あたり52.49の安値と54.36の高値で取引されました。

LyondellBasell Industries NV Class A (Netherlands)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
52.49 54.36
1年のレンジ
50.16 96.81
以前の終値
53.53
始値
54.18
買値
52.67
買値
52.97
安値
52.49
高値
54.36
出来高
8.004 K
1日の変化
-1.61%
1ヶ月の変化
-5.24%
6ヶ月の変化
-24.58%
1年の変化
-44.99%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K