통화 / LYB
LYB: LyondellBasell Industries NV Class A (Netherlands)
52.00 USD 0.67 (1.27%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LYB 환율이 오늘 -1.27%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 51.64이고 고가는 52.69이었습니다.
LyondellBasell Industries NV Class A (Netherlands) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
51.64 52.69
년간 변동
50.16 96.81
- 이전 종가
- 52.67
- 시가
- 52.42
- Bid
- 52.00
- Ask
- 52.30
- 저가
- 51.64
- 고가
- 52.69
- 볼륨
- 9.031 K
- 일일 변동
- -1.27%
- 월 변동
- -6.44%
- 6개월 변동
- -25.54%
- 년간 변동율
- -45.69%
