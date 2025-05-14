Moedas / LASE
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
LASE: Laser Photonics Corporation
4.71 USD 1.91 (68.21%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LASE para hoje mudou para 68.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.45 e o mais alto foi 5.88.
Veja a dinâmica do par de moedas Laser Photonics Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LASE Notícias
- Ações da Laser Photonics disparam após teste bem-sucedido contra drones
- Laser Photonics stock soars after successful anti-drone test
- Laser Photonics neutraliza drone em teste de campo histórico
- Laser Photonics neutralizes drone in field test milestone
- Laser Photonics closes acquisition of Beamer Laser Marking Systems
- Laser Photonics closes $455,000 convertible note financing with Hudson Global
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.55%
- LASE Earnings: Laser Photonics Stock Rockets 90% on Q2 Revenue Growth - TipRanks.com
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.02%
- Laser Photonics Shares Soar On Triple-Digit Q2 Growth, Acquisition Momentum - Laser Photonics (NASDAQ:LASE)
- Nasdaq Down Over 300 Points; Medtronic Posts Upbeat Earnings - Laser Photonics (NASDAQ:LASE), Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
- US Stocks Mixed; Home Depot Shares Gain After Q2 Results - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI), Home Depot (NYSE:HD)
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Laser Photonics Stock Surges 72% After Hours Following Strong Q2 Earnings Beat And Strategic Growth Initiatives - Laser Photonics (NASDAQ:LASE)
- Laser Photonics announces year-long media partnership with New to The Street
- Laser Photonics completes Beamer integration, ships first orders
- Laser Photonics receives third order from Sun Display Systems
- CMS Laser receives order for custom drilling system from EAP Lasers
- Laser Photonics Subsidiary Beamer Secures New Orders From Leading Manufacturers in Illinois, Michigan
- Laser Photonics to acquire Beamer Laser Marking Systems
- Laser Photonics regains Nasdaq compliance after filing annual report
- Laser Photonics receives Nasdaq extension for delayed filings
- Laser Photonics faces Nasdaq delisting over filing delays
- Laser Photonics and CMS Laser Advance Tablet Drilling Technology for High-Volume Pharmaceutical Production
Faixa diária
3.45 5.88
Faixa anual
1.71 15.65
- Fechamento anterior
- 2.80
- Open
- 3.98
- Bid
- 4.71
- Ask
- 5.01
- Low
- 3.45
- High
- 5.88
- Volume
- 131.582 K
- Mudança diária
- 68.21%
- Mudança mensal
- 19.24%
- Mudança de 6 meses
- 49.52%
- Mudança anual
- -69.67%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh