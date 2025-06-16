Devises / LASE
LASE: Laser Photonics Corporation
4.20 USD 0.51 (10.83%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LASE a changé de -10.83% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.04 et à un maximum de 4.62.
Suivez la dynamique Laser Photonics Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
LASE Nouvelles
- Laser Photonics conclut un accord d’achat de billets de 2,1 millions $ avec des investisseurs
- Laser Photonics enters $2.1 million note purchase agreement with investors
- Le cours de l’action Laser Photonics s’envole après un test anti-drone réussi
- Laser Photonics stock soars after successful anti-drone test
- Laser Photonics neutralise un drone lors d’un test sur le terrain
- Laser Photonics neutralizes drone in field test milestone
- Laser Photonics closes acquisition of Beamer Laser Marking Systems
- Laser Photonics closes $455,000 convertible note financing with Hudson Global
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.55%
- LASE Earnings: Laser Photonics Stock Rockets 90% on Q2 Revenue Growth - TipRanks.com
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.02%
- Laser Photonics Shares Soar On Triple-Digit Q2 Growth, Acquisition Momentum - Laser Photonics (NASDAQ:LASE)
- Nasdaq Down Over 300 Points; Medtronic Posts Upbeat Earnings - Laser Photonics (NASDAQ:LASE), Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
- US Stocks Mixed; Home Depot Shares Gain After Q2 Results - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI), Home Depot (NYSE:HD)
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Laser Photonics Stock Surges 72% After Hours Following Strong Q2 Earnings Beat And Strategic Growth Initiatives - Laser Photonics (NASDAQ:LASE)
- Laser Photonics announces year-long media partnership with New to The Street
- Laser Photonics completes Beamer integration, ships first orders
- Laser Photonics receives third order from Sun Display Systems
- CMS Laser receives order for custom drilling system from EAP Lasers
- Laser Photonics Subsidiary Beamer Secures New Orders From Leading Manufacturers in Illinois, Michigan
- Laser Photonics to acquire Beamer Laser Marking Systems
- Laser Photonics regains Nasdaq compliance after filing annual report
- Laser Photonics receives Nasdaq extension for delayed filings
Range quotidien
4.04 4.62
Range Annuel
1.71 15.65
- Clôture Précédente
- 4.71
- Ouverture
- 4.46
- Bid
- 4.20
- Ask
- 4.50
- Plus Bas
- 4.04
- Plus Haut
- 4.62
- Volume
- 4.998 K
- Changement quotidien
- -10.83%
- Changement Mensuel
- 6.33%
- Changement à 6 Mois
- 33.33%
- Changement Annuel
- -72.96%
