Dövizler / LASE
LASE: Laser Photonics Corporation
4.20 USD 0.51 (10.83%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LASE fiyatı bugün -10.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.04 ve Yüksek fiyatı olarak 4.62 aralığında işlem gördü.
Laser Photonics Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
LASE haberleri
- Laser Photonics yatırımcılarla 2,1 milyon dolarlık senet satın alma anlaşması imzaladı
- Laser Photonics enters $2.1 million note purchase agreement with investors
- Laser Photonics hisseleri başarılı anti-drone testinin ardından yükseldi
- Laser Photonics stock soars after successful anti-drone test
- Laser Photonics saha testinde drone etkisiz hale getirdi
- Laser Photonics neutralizes drone in field test milestone
- Laser Photonics closes acquisition of Beamer Laser Marking Systems
- Laser Photonics closes $455,000 convertible note financing with Hudson Global
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.55%
- LASE Earnings: Laser Photonics Stock Rockets 90% on Q2 Revenue Growth - TipRanks.com
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.02%
- Laser Photonics Shares Soar On Triple-Digit Q2 Growth, Acquisition Momentum - Laser Photonics (NASDAQ:LASE)
- Nasdaq Down Over 300 Points; Medtronic Posts Upbeat Earnings - Laser Photonics (NASDAQ:LASE), Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
- US Stocks Mixed; Home Depot Shares Gain After Q2 Results - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI), Home Depot (NYSE:HD)
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Laser Photonics Stock Surges 72% After Hours Following Strong Q2 Earnings Beat And Strategic Growth Initiatives - Laser Photonics (NASDAQ:LASE)
- Laser Photonics announces year-long media partnership with New to The Street
- Laser Photonics completes Beamer integration, ships first orders
- Laser Photonics receives third order from Sun Display Systems
- CMS Laser receives order for custom drilling system from EAP Lasers
- Laser Photonics Subsidiary Beamer Secures New Orders From Leading Manufacturers in Illinois, Michigan
- Laser Photonics to acquire Beamer Laser Marking Systems
- Laser Photonics regains Nasdaq compliance after filing annual report
- Laser Photonics receives Nasdaq extension for delayed filings
Günlük aralık
4.04 4.62
Yıllık aralık
1.71 15.65
- Önceki kapanış
- 4.71
- Açılış
- 4.46
- Satış
- 4.20
- Alış
- 4.50
- Düşük
- 4.04
- Yüksek
- 4.62
- Hacim
- 4.998 K
- Günlük değişim
- -10.83%
- Aylık değişim
- 6.33%
- 6 aylık değişim
- 33.33%
- Yıllık değişim
- -72.96%
21 Eylül, Pazar