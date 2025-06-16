Währungen / LASE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LASE: Laser Photonics Corporation
4.07 USD 0.64 (13.59%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LASE hat sich für heute um -13.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.04 bis zu einem Hoch von 4.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die Laser Photonics Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LASE News
- Laser Photonics schließt Vereinbarung über Schuldverschreibungen in Höhe von 2,1 Millionen US-Dollar ab
- Laser Photonics enters $2.1 million note purchase agreement with investors
- Laser Photonics: Aktie schießt nach erfolgreichem Drohnen-Abwehrtest in die Höhe
- Laser Photonics stock soars after successful anti-drone test
- Laser Photonics meldet Meilenstein: Anti-Drohnen-System neutralisiert Ziel im Feldtest
- Laser Photonics neutralizes drone in field test milestone
- Laser Photonics closes acquisition of Beamer Laser Marking Systems
- Laser Photonics closes $455,000 convertible note financing with Hudson Global
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.55%
- LASE Earnings: Laser Photonics Stock Rockets 90% on Q2 Revenue Growth - TipRanks.com
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.02%
- Laser Photonics Shares Soar On Triple-Digit Q2 Growth, Acquisition Momentum - Laser Photonics (NASDAQ:LASE)
- Nasdaq Down Over 300 Points; Medtronic Posts Upbeat Earnings - Laser Photonics (NASDAQ:LASE), Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
- US Stocks Mixed; Home Depot Shares Gain After Q2 Results - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI), Home Depot (NYSE:HD)
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Laser Photonics Stock Surges 72% After Hours Following Strong Q2 Earnings Beat And Strategic Growth Initiatives - Laser Photonics (NASDAQ:LASE)
- Laser Photonics announces year-long media partnership with New to The Street
- Laser Photonics completes Beamer integration, ships first orders
- Laser Photonics receives third order from Sun Display Systems
- CMS Laser receives order for custom drilling system from EAP Lasers
- Laser Photonics Subsidiary Beamer Secures New Orders From Leading Manufacturers in Illinois, Michigan
- Laser Photonics to acquire Beamer Laser Marking Systems
- Laser Photonics regains Nasdaq compliance after filing annual report
- Laser Photonics receives Nasdaq extension for delayed filings
Tagesspanne
4.04 4.62
Jahresspanne
1.71 15.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.71
- Eröffnung
- 4.46
- Bid
- 4.07
- Ask
- 4.37
- Tief
- 4.04
- Hoch
- 4.62
- Volumen
- 3.576 K
- Tagesänderung
- -13.59%
- Monatsänderung
- 3.04%
- 6-Monatsänderung
- 29.21%
- Jahresänderung
- -73.79%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K