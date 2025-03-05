Валюты / LASE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LASE: Laser Photonics Corporation
2.80 USD 0.36 (14.75%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LASE за сегодня изменился на 14.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.46, а максимальная — 2.83.
Следите за динамикой Laser Photonics Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LASE
- Laser Photonics closes acquisition of Beamer Laser Marking Systems
- Laser Photonics closes $455,000 convertible note financing with Hudson Global
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.55%
- LASE Earnings: Laser Photonics Stock Rockets 90% on Q2 Revenue Growth - TipRanks.com
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.02%
- Laser Photonics Shares Soar On Triple-Digit Q2 Growth, Acquisition Momentum - Laser Photonics (NASDAQ:LASE)
- Nasdaq Down Over 300 Points; Medtronic Posts Upbeat Earnings - Laser Photonics (NASDAQ:LASE), Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
- US Stocks Mixed; Home Depot Shares Gain After Q2 Results - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI), Home Depot (NYSE:HD)
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Laser Photonics Stock Surges 72% After Hours Following Strong Q2 Earnings Beat And Strategic Growth Initiatives - Laser Photonics (NASDAQ:LASE)
- Laser Photonics announces year-long media partnership with New to The Street
- Laser Photonics completes Beamer integration, ships first orders
- Laser Photonics receives third order from Sun Display Systems
- CMS Laser receives order for custom drilling system from EAP Lasers
- Laser Photonics Subsidiary Beamer Secures New Orders From Leading Manufacturers in Illinois, Michigan
- Laser Photonics to acquire Beamer Laser Marking Systems
- Laser Photonics regains Nasdaq compliance after filing annual report
- Laser Photonics receives Nasdaq extension for delayed filings
- Laser Photonics faces Nasdaq delisting over filing delays
- Laser Photonics and CMS Laser Advance Tablet Drilling Technology for High-Volume Pharmaceutical Production
- Laser Photonics Expands UV Laser Capabilities For Microelectronics, Medical Devices - Laser Photonics (NASDAQ:LASE)
- Laser Photonics Expands Into Aerospace With Key Rocket Lab Deal: Details - Laser Photonics (NASDAQ:LASE), Rocket Lab USA (NASDAQ:RKLB)
- What's Going On With Laser Photonics Stock Today? - Laser Photonics (NASDAQ:LASE)
Дневной диапазон
2.46 2.83
Годовой диапазон
1.71 15.65
- Предыдущее закрытие
- 2.44
- Open
- 2.62
- Bid
- 2.80
- Ask
- 3.10
- Low
- 2.46
- High
- 2.83
- Объем
- 1.227 K
- Дневное изменение
- 14.75%
- Месячное изменение
- -29.11%
- 6-месячное изменение
- -11.11%
- Годовое изменение
- -81.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.