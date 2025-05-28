Moedas / LAB
LAB: Standard BioTools Inc
1.40 USD 0.05 (3.70%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LAB para hoje mudou para 3.70%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.35 e o mais alto foi 1.40.
Veja a dinâmica do par de moedas Standard BioTools Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LAB Notícias
- Standard BioTools anuncia redução de pessoal e plano de reestruturação
- Standard BioTools announces workforce reduction and restructuring plan
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Casdin group buys Standard Biotools (LAB) shares worth $635,750
- Standard BioTools to consolidate R&D operations, announces $3.6 million in restructuring costs
- Casdin funds buys Standard Biotools (LAB) shares worth $443,032
- Standard BioTools stock holds Sector Weight rating at KeyBanc amid M&A potential
- Standard BioTools (LAB) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Standard Biotools earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Doximity (DOCS) Q1 Earnings and Revenues Top Estimates
- PRECISE-SG100K selects SomaScan 11K assay for 100,000 sample study
- Standard BioTools grants RSU awards to CEO and CFO, increases CFO bonus target
- IBM will merge two South Bay research hubs into one San Jose tech site
- Mesa Laboratories Stock: Strong Order Growth And Positive Valuation Outlook (NASDAQ:MLAB)
- FedEx Issues Soft Guidance, Joins Torrid Holdings, Allot And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Allot (NASDAQ:ALLT), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- SomaLogic Acquisition Worth $350 Million Marks Next Step In Illumina's Advanced Biomarker Push - Illumina (NASDAQ:ILMN), Standard BioTools (NASDAQ:LAB)
- Kroger Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Couchbase, CarMax And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Tesla and AMD Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Standard BioTools stock soars after selling SomaLogic to Illumina for $425M
- Standard BioTools: Too Early To Determine The Fate Of This Turnaround (NASDAQ:LAB)
- Standard BioTools to Host Inaugural Proteomics Roundtable Webcast Series
- Standard biotools CEO Michael Egholm sells $5,150 in stock
- Standard biotools CEO Michael Egholm sells $5,126 in stock
Faixa diária
1.35 1.40
Faixa anual
0.92 2.33
- Fechamento anterior
- 1.35
- Open
- 1.37
- Bid
- 1.40
- Ask
- 1.70
- Low
- 1.35
- High
- 1.40
- Volume
- 294
- Mudança diária
- 3.70%
- Mudança mensal
- 13.82%
- Mudança de 6 meses
- 30.84%
- Mudança anual
- -25.93%
