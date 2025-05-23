Валюты / LAB
LAB: Standard BioTools Inc
1.38 USD 0.01 (0.73%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LAB за сегодня изменился на 0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.32, а максимальная — 1.39.
Следите за динамикой Standard BioTools Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LAB
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Casdin group buys Standard Biotools (LAB) shares worth $635,750
- Standard BioTools to consolidate R&D operations, announces $3.6 million in restructuring costs
- Casdin funds buys Standard Biotools (LAB) shares worth $443,032
- Standard BioTools stock holds Sector Weight rating at KeyBanc amid M&A potential
- Standard BioTools (LAB) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Standard Biotools earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Doximity (DOCS) Q1 Earnings and Revenues Top Estimates
- PRECISE-SG100K selects SomaScan 11K assay for 100,000 sample study
- Standard BioTools grants RSU awards to CEO and CFO, increases CFO bonus target
- IBM will merge two South Bay research hubs into one San Jose tech site
- Mesa Laboratories Stock: Strong Order Growth And Positive Valuation Outlook (NASDAQ:MLAB)
- FedEx Issues Soft Guidance, Joins Torrid Holdings, Allot And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Allot (NASDAQ:ALLT), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- SomaLogic Acquisition Worth $350 Million Marks Next Step In Illumina's Advanced Biomarker Push - Illumina (NASDAQ:ILMN), Standard BioTools (NASDAQ:LAB)
- Kroger Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Couchbase, CarMax And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Tesla and AMD Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Standard BioTools stock soars after selling SomaLogic to Illumina for $425M
- Standard BioTools: Too Early To Determine The Fate Of This Turnaround (NASDAQ:LAB)
- Standard BioTools to Host Inaugural Proteomics Roundtable Webcast Series
- Standard biotools CEO Michael Egholm sells $5,150 in stock
- Standard biotools CEO Michael Egholm sells $5,126 in stock
- Standard biotools executive sells $25,784 in stock
- Standard Biotools CEO Michael Egholm sells shares worth $4,860
Дневной диапазон
1.32 1.39
Годовой диапазон
0.92 2.33
- Предыдущее закрытие
- 1.37
- Open
- 1.36
- Bid
- 1.38
- Ask
- 1.68
- Low
- 1.32
- High
- 1.39
- Объем
- 1.575 K
- Дневное изменение
- 0.73%
- Месячное изменение
- 12.20%
- 6-месячное изменение
- 28.97%
- Годовое изменение
- -26.98%
