Moedas / IMNN
IMNN: Imunon Inc
5.22 USD 0.18 (3.57%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IMNN para hoje mudou para 3.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.17 e o mais alto foi 5.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Imunon Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IMNN Notícias
- Imunon, Inc. (IMNN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- IMUNON (IMNN) Stock Is Trending Wednesday: What's Going On? - Imunon (NASDAQ:IMNN)
- Imunon stock surges after first patient dosed in Phase 3 ovarian cancer trial
- First patient dosed in IMUNON’s phase 3 ovarian cancer trial
- IMUNON announces 1-for-15 reverse stock split to maintain Nasdaq listing
- Imunon registers additional $4.5 million in shares under at-the-market program
- Imunon receives Nasdaq extension to maintain listing status
- Imunon receives Nasdaq exception to address listing deficiencies and amends stock plan
- Imunon shareholders approve increase in authorized shares and reverse split
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Imunon stock at $14 target
- IMUNON reports promising ovarian cancer therapy data at ESMO
- IMUNON reports durability data for COVID-19 vaccine alternative
- Imunon Inc. appoints new CFO following termination
- IMUNON to Present at the Zacks SCR Life Sciences Virtual Investor Forum on June 12th
- IMNN-001 shows promise in ovarian cancer treatment
- Imunon Inc. Faces Nasdaq Delisting Over Compliance Issues
- Why Nvidia Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), Actelis Networks (NASDAQ:ASNS)
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.78%
- IMUNON Invited to Present Translational Data in Supporting Remarkable Phase 2 Ovarian Cancer Survival Results at ESMO Gynaecological Cancers Congress 2025
- US Stocks Likely To Open Higher After S&P 500's Four-Day Fall: 'Market Is Risk-Off,' Says Expert - Apple (NASDAQ:AAPL), AutoZone (NYSE:AZO)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.61%
- Gold Gains Over 1%; Ross Stores Shares Dip After Pulling Fiscal 2026 Outlook - Bicara Therapeutics (NASDAQ:BCAX), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
Faixa diária
5.17 5.50
Faixa anual
0.37 9.18
- Fechamento anterior
- 5.04
- Open
- 5.28
- Bid
- 5.22
- Ask
- 5.52
- Low
- 5.17
- High
- 5.50
- Volume
- 236
- Mudança diária
- 3.57%
- Mudança mensal
- -12.27%
- Mudança de 6 meses
- 392.45%
- Mudança anual
- 392.45%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh