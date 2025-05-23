通貨 / IMNN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
IMNN: Imunon Inc
5.10 USD 0.06 (1.19%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IMNNの今日の為替レートは、1.19%変化しました。日中、通貨は1あたり5.10の安値と5.50の高値で取引されました。
Imunon Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IMNN News
- Imunon, Inc. (IMNN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- IMUNON (IMNN) Stock Is Trending Wednesday: What's Going On? - Imunon (NASDAQ:IMNN)
- Imunon stock surges after first patient dosed in Phase 3 ovarian cancer trial
- First patient dosed in IMUNON’s phase 3 ovarian cancer trial
- IMUNON announces 1-for-15 reverse stock split to maintain Nasdaq listing
- Imunon registers additional $4.5 million in shares under at-the-market program
- Imunon receives Nasdaq extension to maintain listing status
- Imunon receives Nasdaq exception to address listing deficiencies and amends stock plan
- Imunon shareholders approve increase in authorized shares and reverse split
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Imunon stock at $14 target
- IMUNON reports promising ovarian cancer therapy data at ESMO
- IMUNON reports durability data for COVID-19 vaccine alternative
- Imunon Inc. appoints new CFO following termination
- IMUNON to Present at the Zacks SCR Life Sciences Virtual Investor Forum on June 12th
- IMNN-001 shows promise in ovarian cancer treatment
- Imunon Inc. Faces Nasdaq Delisting Over Compliance Issues
- Why Nvidia Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), Actelis Networks (NASDAQ:ASNS)
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.78%
- IMUNON Invited to Present Translational Data in Supporting Remarkable Phase 2 Ovarian Cancer Survival Results at ESMO Gynaecological Cancers Congress 2025
- US Stocks Likely To Open Higher After S&P 500's Four-Day Fall: 'Market Is Risk-Off,' Says Expert - Apple (NASDAQ:AAPL), AutoZone (NYSE:AZO)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.61%
- Gold Gains Over 1%; Ross Stores Shares Dip After Pulling Fiscal 2026 Outlook - Bicara Therapeutics (NASDAQ:BCAX), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Gold Gains Over 1%; Ross Stores Shares Dip After Pulling Fiscal 2026 Outlook - Bicara Therapeutics (NASDAQ:BCAX), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
1日のレンジ
5.10 5.50
1年のレンジ
0.37 9.18
- 以前の終値
- 5.04
- 始値
- 5.28
- 買値
- 5.10
- 買値
- 5.40
- 安値
- 5.10
- 高値
- 5.50
- 出来高
- 270
- 1日の変化
- 1.19%
- 1ヶ月の変化
- -14.29%
- 6ヶ月の変化
- 381.13%
- 1年の変化
- 381.13%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K