IMNN: Imunon Inc

5.42 USD 0.16 (2.87%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IMNN за сегодня изменился на -2.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.35, а максимальная — 5.71.

Следите за динамикой Imunon Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
5.35 5.71
Годовой диапазон
0.37 9.18
Предыдущее закрытие
5.58
Open
5.66
Bid
5.42
Ask
5.72
Low
5.35
High
5.71
Объем
165
Дневное изменение
-2.87%
Месячное изменение
-8.91%
6-месячное изменение
411.32%
Годовое изменение
411.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.