IMNN: Imunon Inc
5.42 USD 0.16 (2.87%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IMNN за сегодня изменился на -2.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.35, а максимальная — 5.71.
Следите за динамикой Imunon Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- Imunon, Inc. (IMNN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- IMUNON (IMNN) Stock Is Trending Wednesday: What's Going On? - Imunon (NASDAQ:IMNN)
- Imunon stock surges after first patient dosed in Phase 3 ovarian cancer trial
- First patient dosed in IMUNON’s phase 3 ovarian cancer trial
- IMUNON announces 1-for-15 reverse stock split to maintain Nasdaq listing
- Imunon registers additional $4.5 million in shares under at-the-market program
- Imunon receives Nasdaq extension to maintain listing status
- Imunon receives Nasdaq exception to address listing deficiencies and amends stock plan
- Imunon shareholders approve increase in authorized shares and reverse split
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Imunon stock at $14 target
- IMUNON reports promising ovarian cancer therapy data at ESMO
- IMUNON reports durability data for COVID-19 vaccine alternative
- Imunon Inc. appoints new CFO following termination
- IMUNON to Present at the Zacks SCR Life Sciences Virtual Investor Forum on June 12th
- IMNN-001 shows promise in ovarian cancer treatment
- Imunon Inc. Faces Nasdaq Delisting Over Compliance Issues
- Why Nvidia Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), Actelis Networks (NASDAQ:ASNS)
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.78%
- IMUNON Invited to Present Translational Data in Supporting Remarkable Phase 2 Ovarian Cancer Survival Results at ESMO Gynaecological Cancers Congress 2025
- US Stocks Likely To Open Higher After S&P 500's Four-Day Fall: 'Market Is Risk-Off,' Says Expert - Apple (NASDAQ:AAPL), AutoZone (NYSE:AZO)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.61%
- Gold Gains Over 1%; Ross Stores Shares Dip After Pulling Fiscal 2026 Outlook - Bicara Therapeutics (NASDAQ:BCAX), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
Дневной диапазон
5.35 5.71
Годовой диапазон
0.37 9.18
- Предыдущее закрытие
- 5.58
- Open
- 5.66
- Bid
- 5.42
- Ask
- 5.72
- Low
- 5.35
- High
- 5.71
- Объем
- 165
- Дневное изменение
- -2.87%
- Месячное изменение
- -8.91%
- 6-месячное изменение
- 411.32%
- Годовое изменение
- 411.32%
