IMNN: Imunon Inc
5.10 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IMNN hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.70 bis zu einem Hoch von 5.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Imunon Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
4.70 5.24
Jahresspanne
0.37 9.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.10
- Eröffnung
- 5.11
- Bid
- 5.10
- Ask
- 5.40
- Tief
- 4.70
- Hoch
- 5.24
- Volumen
- 252
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -14.29%
- 6-Monatsänderung
- 381.13%
- Jahresänderung
- 381.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K