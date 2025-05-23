货币 / IMNN
IMNN: Imunon Inc
5.10 USD 0.32 (5.90%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IMNN汇率已更改-5.90%。当日，交易品种以低点4.98和高点5.53进行交易。
关注Imunon Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IMNN新闻
日范围
4.98 5.53
年范围
0.37 9.18
- 前一天收盘价
- 5.42
- 开盘价
- 5.42
- 卖价
- 5.10
- 买价
- 5.40
- 最低价
- 4.98
- 最高价
- 5.53
- 交易量
- 176
- 日变化
- -5.90%
- 月变化
- -14.29%
- 6个月变化
- 381.13%
- 年变化
- 381.13%
