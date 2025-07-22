Moedas / IMMR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
IMMR: Immersion Corporation
7.38 USD 0.28 (3.94%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IMMR para hoje mudou para 3.94%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.20 e o mais alto foi 7.44.
Veja a dinâmica do par de moedas Immersion Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IMMR Notícias
- Immersion receives Nasdaq notice over delayed annual report filing
- Tesla, Alibaba Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- Palantir, AMD Slide as Market Cap Stock Movers Dominate Tuesday Trading
- Mine with ease. Rich Miner helps Bitcoin holders get a daily income.
- Palantir, Home Depot Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Facebook, UnitedHealth lead market cap stock movers on Monday
- Bitcoin price today: steady at $119.3k, Ether near record high on corporate buying
- Immersion (IMMR) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- Meta, Goldman Sachs lead Tuesday’s market cap stock movers
- BitMine stock falls after increasing at-the-market offering to $24.5B
- Tesla and Monday Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Tesla, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- BitMine stock soars as ETH holdings reach $4.96 billion
- Apple and Netflix Lead Mega-Cap Movers on Friday’s Trading Session
- Tesla and Palantir Lead Mega-Cap Stock Movers on Friday
- Immersion (IMMR) Rises Yet Lags Behind Market: Some Facts Worth Knowing
- Cathie Wood’s ARK ETFs shuffle RBLX, COIN, and BMNR stocks
- Cathie Wood’s ARK buys BMNR and VCYT, sells JOBY and XYZ stock
- Wall Street futures boosted by US-EU trade deal ahead of action-packed week
- Bitmine Immersion Technologies increases ATM offering capacity to $4.5 billion
- BitMine Immersion stock rises after ETH holdings exceed $2 billion
- Barnes & Noble Education: Buy The Dip - An Overlooked Business Clearly Inflecting
- BitMine Immersion stock rises after ARK Invest acquires $182M stake
- ARK Invest purchases $182 million stake in BitMine Immersion
Faixa diária
7.20 7.44
Faixa anual
6.47 10.72
- Fechamento anterior
- 7.10
- Open
- 7.20
- Bid
- 7.38
- Ask
- 7.68
- Low
- 7.20
- High
- 7.44
- Volume
- 1.251 K
- Mudança diária
- 3.94%
- Mudança mensal
- 6.03%
- Mudança de 6 meses
- -2.77%
- Mudança anual
- -16.33%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh