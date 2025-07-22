Währungen / IMMR
IMMR: Immersion Corporation
7.39 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IMMR hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.33 bis zu einem Hoch von 7.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Immersion Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.33 7.50
Jahresspanne
6.47 10.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.39
- Eröffnung
- 7.44
- Bid
- 7.39
- Ask
- 7.69
- Tief
- 7.33
- Hoch
- 7.50
- Volumen
- 304
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 6.18%
- 6-Monatsänderung
- -2.64%
- Jahresänderung
- -16.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K