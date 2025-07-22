货币 / IMMR
IMMR: Immersion Corporation
7.11 USD 0.02 (0.28%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IMMR汇率已更改0.28%。当日，交易品种以低点7.04和高点7.23进行交易。
关注Immersion Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IMMR新闻
- Immersion receives Nasdaq notice over delayed annual report filing
- Tesla, Alibaba Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- Palantir, AMD Slide as Market Cap Stock Movers Dominate Tuesday Trading
- Mine with ease. Rich Miner helps Bitcoin holders get a daily income.
- Palantir, Home Depot Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Facebook, UnitedHealth lead market cap stock movers on Monday
- Bitcoin price today: steady at $119.3k, Ether near record high on corporate buying
- Immersion (IMMR) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- Meta, Goldman Sachs lead Tuesday’s market cap stock movers
- BitMine stock falls after increasing at-the-market offering to $24.5B
- Tesla and Monday Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Tesla, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- BitMine stock soars as ETH holdings reach $4.96 billion
- Apple and Netflix Lead Mega-Cap Movers on Friday’s Trading Session
- Tesla and Palantir Lead Mega-Cap Stock Movers on Friday
- Immersion (IMMR) Rises Yet Lags Behind Market: Some Facts Worth Knowing
- Cathie Wood’s ARK ETFs shuffle RBLX, COIN, and BMNR stocks
- Cathie Wood’s ARK buys BMNR and VCYT, sells JOBY and XYZ stock
- Wall Street futures boosted by US-EU trade deal ahead of action-packed week
- Bitmine Immersion Technologies increases ATM offering capacity to $4.5 billion
- BitMine Immersion stock rises after ETH holdings exceed $2 billion
- Barnes & Noble Education: Buy The Dip - An Overlooked Business Clearly Inflecting
- BitMine Immersion stock rises after ARK Invest acquires $182M stake
- ARK Invest purchases $182 million stake in BitMine Immersion
日范围
7.04 7.23
年范围
6.47 10.72
- 前一天收盘价
- 7.09
- 开盘价
- 7.06
- 卖价
- 7.11
- 买价
- 7.41
- 最低价
- 7.04
- 最高价
- 7.23
- 交易量
- 1.345 K
- 日变化
- 0.28%
- 月变化
- 2.16%
- 6个月变化
- -6.32%
- 年变化
- -19.39%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值