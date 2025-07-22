クォートセクション
通貨 / IMMR
IMMR: Immersion Corporation

7.39 USD 0.29 (4.08%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IMMRの今日の為替レートは、4.08%変化しました。日中、通貨は1あたり7.20の安値と7.44の高値で取引されました。

Immersion Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

IMMR News

1日のレンジ
7.20 7.44
1年のレンジ
6.47 10.72
以前の終値
7.10
始値
7.20
買値
7.39
買値
7.69
安値
7.20
高値
7.44
出来高
1.656 K
1日の変化
4.08%
1ヶ月の変化
6.18%
6ヶ月の変化
-2.64%
1年の変化
-16.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K