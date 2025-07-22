通貨 / IMMR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
IMMR: Immersion Corporation
7.39 USD 0.29 (4.08%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IMMRの今日の為替レートは、4.08%変化しました。日中、通貨は1あたり7.20の安値と7.44の高値で取引されました。
Immersion Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IMMR News
- Immersion receives Nasdaq notice over delayed annual report filing
- Tesla, Alibaba Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- Palantir, AMD Slide as Market Cap Stock Movers Dominate Tuesday Trading
- Mine with ease. Rich Miner helps Bitcoin holders get a daily income.
- Palantir, Home Depot Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Facebook, UnitedHealth lead market cap stock movers on Monday
- Bitcoin price today: steady at $119.3k, Ether near record high on corporate buying
- Immersion (IMMR) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- Meta, Goldman Sachs lead Tuesday’s market cap stock movers
- BitMine stock falls after increasing at-the-market offering to $24.5B
- Tesla and Monday Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Tesla, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- BitMine stock soars as ETH holdings reach $4.96 billion
- Apple and Netflix Lead Mega-Cap Movers on Friday’s Trading Session
- Tesla and Palantir Lead Mega-Cap Stock Movers on Friday
- Immersion (IMMR) Rises Yet Lags Behind Market: Some Facts Worth Knowing
- Cathie Wood’s ARK ETFs shuffle RBLX, COIN, and BMNR stocks
- Cathie Wood’s ARK buys BMNR and VCYT, sells JOBY and XYZ stock
- Wall Street futures boosted by US-EU trade deal ahead of action-packed week
- Bitmine Immersion Technologies increases ATM offering capacity to $4.5 billion
- BitMine Immersion stock rises after ETH holdings exceed $2 billion
- Barnes & Noble Education: Buy The Dip - An Overlooked Business Clearly Inflecting
- BitMine Immersion stock rises after ARK Invest acquires $182M stake
- ARK Invest purchases $182 million stake in BitMine Immersion
1日のレンジ
7.20 7.44
1年のレンジ
6.47 10.72
- 以前の終値
- 7.10
- 始値
- 7.20
- 買値
- 7.39
- 買値
- 7.69
- 安値
- 7.20
- 高値
- 7.44
- 出来高
- 1.656 K
- 1日の変化
- 4.08%
- 1ヶ月の変化
- 6.18%
- 6ヶ月の変化
- -2.64%
- 1年の変化
- -16.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K