IMMR: Immersion Corporation

7.09 USD 0.02 (0.28%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IMMR за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.03, а максимальная — 7.14.

Следите за динамикой Immersion Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
7.03 7.14
Годовой диапазон
6.47 10.72
Предыдущее закрытие
7.07
Open
7.05
Bid
7.09
Ask
7.39
Low
7.03
High
7.14
Объем
735
Дневное изменение
0.28%
Месячное изменение
1.87%
6-месячное изменение
-6.59%
Годовое изменение
-19.61%
