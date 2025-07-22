Валюты / IMMR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IMMR: Immersion Corporation
7.09 USD 0.02 (0.28%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IMMR за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.03, а максимальная — 7.14.
Следите за динамикой Immersion Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IMMR
- Immersion receives Nasdaq notice over delayed annual report filing
- Tesla, Alibaba Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- Palantir, AMD Slide as Market Cap Stock Movers Dominate Tuesday Trading
- Mine with ease. Rich Miner helps Bitcoin holders get a daily income.
- Palantir, Home Depot Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Facebook, UnitedHealth lead market cap stock movers on Monday
- Bitcoin price today: steady at $119.3k, Ether near record high on corporate buying
- Immersion (IMMR) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- Meta, Goldman Sachs lead Tuesday’s market cap stock movers
- BitMine stock falls after increasing at-the-market offering to $24.5B
- Tesla and Monday Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Tesla, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- BitMine stock soars as ETH holdings reach $4.96 billion
- Apple and Netflix Lead Mega-Cap Movers on Friday’s Trading Session
- Tesla and Palantir Lead Mega-Cap Stock Movers on Friday
- Immersion (IMMR) Rises Yet Lags Behind Market: Some Facts Worth Knowing
- Cathie Wood’s ARK ETFs shuffle RBLX, COIN, and BMNR stocks
- Cathie Wood’s ARK buys BMNR and VCYT, sells JOBY and XYZ stock
- Wall Street futures boosted by US-EU trade deal ahead of action-packed week
- Bitmine Immersion Technologies increases ATM offering capacity to $4.5 billion
- BitMine Immersion stock rises after ETH holdings exceed $2 billion
- Barnes & Noble Education: Buy The Dip - An Overlooked Business Clearly Inflecting
- BitMine Immersion stock rises after ARK Invest acquires $182M stake
- ARK Invest purchases $182 million stake in BitMine Immersion
Дневной диапазон
7.03 7.14
Годовой диапазон
6.47 10.72
- Предыдущее закрытие
- 7.07
- Open
- 7.05
- Bid
- 7.09
- Ask
- 7.39
- Low
- 7.03
- High
- 7.14
- Объем
- 735
- Дневное изменение
- 0.28%
- Месячное изменение
- 1.87%
- 6-месячное изменение
- -6.59%
- Годовое изменение
- -19.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.