Moedas / HOLO
HOLO: MicroCloud Hologram Inc
5.66 USD 0.23 (4.24%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HOLO para hoje mudou para 4.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.43 e o mais alto foi 5.82.
Veja a dinâmica do par de moedas MicroCloud Hologram Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HOLO Notícias
Faixa diária
5.43 5.82
Faixa anual
0.23 16.57
- Fechamento anterior
- 5.43
- Open
- 5.50
- Bid
- 5.66
- Ask
- 5.96
- Low
- 5.43
- High
- 5.82
- Volume
- 1.469 K
- Mudança diária
- 4.24%
- Mudança mensal
- 25.78%
- Mudança de 6 meses
- 573.81%
- Mudança anual
- 1157.78%
