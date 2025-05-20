통화 / HOLO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
HOLO: MicroCloud Hologram Inc
5.21 USD 0.40 (7.13%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HOLO 환율이 오늘 -7.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.17이고 고가는 5.80이었습니다.
MicroCloud Hologram Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HOLO News
- MicroCloud Hologram (HOLO) Stock Is Trending Thursday: What's Going On? - MicroCloud Hologram (NASDAQ:HOLO)
- MicroCloud Hologram stock soars after profit forecast for 2025
- MicroCloud Hologram projects turnaround to profitability in H1 2025
- MicroCloud Hologram reports $33 million profit in first half of 2025
- MicroCloud Hologram reports $40.45 million return on crypto investments
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- MicroCloud Hologram invests $200 million in Bitcoin and crypto derivatives
- MicroCloud Hologram stock rises after announcing $200M Bitcoin investment
- MicroCloud Hologram invests up to $200 million in bitcoin, crypto derivatives
- MicroCloud Hologram purchases up to $200 million in bitcoin derivatives
- MicroCloud Hologram (HOLO) Surges 14% on $200 Million Bitcoin Allocation - TipRanks.com
- HOLO Unveils Quantum Breakthrough That Could Boost Multi-Qubit Efficiency - TipRanks.com
- Quantum Stock Watch: ZenaTech's AI-Drone Framework, MicroCloud Hologram Investments Make Waves - MicroCloud Hologram (NASDAQ:HOLO)
- MicroCloud Hologram (HOLO) Stock Skyrockets Friday After $200M Bitcoin Bet Pays Off - MicroCloud Hologram (NASDAQ:HOLO)
- MicroCloud Hologram stock soars after $200 million Bitcoin investment
- MicroCloud Hologram purchases up to $200 million in bitcoin derivatives
- MicroCloud Hologram invests $200 million in Bitcoin and derivatives
- MicroCloud Hologram develops noise-resistant quantum neural network
- microcloud hologram secures $36 million through convertible notes
- MicroCloud Hologram diversifies with Bitcoin investments
- MicroCloud Hologram Stock Is Surging Again: What's Going On? - MicroCloud Hologram (NASDAQ:HOLO)
- MicroCloud Hologram Stock Is Moving Higher Tuesday: What's Going On? - MicroCloud Hologram (NASDAQ:HOLO)
- MicroCloud Hologram Inc. Announces Progress in Quantum-Enhanced Imaging Based on Nonlocal Effects
- MicroCloud unveils quantum learning method with speedup proof
일일 변동 비율
5.17 5.80
년간 변동
0.23 16.57
- 이전 종가
- 5.61
- 시가
- 5.64
- Bid
- 5.21
- Ask
- 5.51
- 저가
- 5.17
- 고가
- 5.80
- 볼륨
- 3.341 K
- 일일 변동
- -7.13%
- 월 변동
- 15.78%
- 6개월 변동
- 520.24%
- 년간 변동율
- 1057.78%
20 9월, 토요일