货币 / HOLO
HOLO: MicroCloud Hologram Inc
5.46 USD 0.02 (0.37%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HOLO汇率已更改0.37%。当日，交易品种以低点5.27和高点5.92进行交易。
关注MicroCloud Hologram Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
5.27 5.92
年范围
0.23 16.57
- 前一天收盘价
- 5.44
- 开盘价
- 5.46
- 卖价
- 5.46
- 买价
- 5.76
- 最低价
- 5.27
- 最高价
- 5.92
- 交易量
- 3.353 K
- 日变化
- 0.37%
- 月变化
- 21.33%
- 6个月变化
- 550.00%
- 年变化
- 1113.33%
