HOLO: MicroCloud Hologram Inc

5.21 USD 0.40 (7.13%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HOLO ha avuto una variazione del -7.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.17 e ad un massimo di 5.80.

Segui le dinamiche di MicroCloud Hologram Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.17 5.80
Intervallo Annuale
0.23 16.57
Chiusura Precedente
5.61
Apertura
5.64
Bid
5.21
Ask
5.51
Minimo
5.17
Massimo
5.80
Volume
3.341 K
Variazione giornaliera
-7.13%
Variazione Mensile
15.78%
Variazione Semestrale
520.24%
Variazione Annuale
1057.78%
