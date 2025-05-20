Valute / HOLO
HOLO: MicroCloud Hologram Inc
5.21 USD 0.40 (7.13%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HOLO ha avuto una variazione del -7.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.17 e ad un massimo di 5.80.
Segui le dinamiche di MicroCloud Hologram Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HOLO News
Intervallo Giornaliero
5.17 5.80
Intervallo Annuale
0.23 16.57
- Chiusura Precedente
- 5.61
- Apertura
- 5.64
- Bid
- 5.21
- Ask
- 5.51
- Minimo
- 5.17
- Massimo
- 5.80
- Volume
- 3.341 K
- Variazione giornaliera
- -7.13%
- Variazione Mensile
- 15.78%
- Variazione Semestrale
- 520.24%
- Variazione Annuale
- 1057.78%
21 settembre, domenica