Валюты / HOLO
HOLO: MicroCloud Hologram Inc
5.44 USD 0.24 (4.62%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HOLO за сегодня изменился на 4.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.04, а максимальная — 5.56.
Следите за динамикой MicroCloud Hologram Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HOLO
Дневной диапазон
5.04 5.56
Годовой диапазон
0.23 16.57
- Предыдущее закрытие
- 5.20
- Open
- 5.18
- Bid
- 5.44
- Ask
- 5.74
- Low
- 5.04
- High
- 5.56
- Объем
- 2.377 K
- Дневное изменение
- 4.62%
- Месячное изменение
- 20.89%
- 6-месячное изменение
- 547.62%
- Годовое изменение
- 1108.89%
