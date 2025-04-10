Moedas / GORO
GORO: Gold Resource Corporation
0.74 USD 0.01 (1.37%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GORO para hoje mudou para 1.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.71 e o mais alto foi 0.75.
Veja a dinâmica do par de moedas Gold Resource Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GORO Notícias
Faixa diária
0.71 0.75
Faixa anual
0.13 0.87
- Fechamento anterior
- 0.73
- Open
- 0.74
- Bid
- 0.74
- Ask
- 1.04
- Low
- 0.71
- High
- 0.75
- Volume
- 792
- Mudança diária
- 1.37%
- Mudança mensal
- 37.04%
- Mudança de 6 meses
- 39.62%
- Mudança anual
- 111.43%
