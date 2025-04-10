通貨 / GORO
GORO: Gold Resource Corporation
0.73 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GOROの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.71の安値と0.75の高値で取引されました。
Gold Resource Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GORO News
- Gold Resource pursues $11.4 million stock offering to clear debt
- Earnings call transcript: Gold Resource Q2 2025 sees EPS miss, stock drops
- Gold Resource Corporation Closes US$6.28M Debt Facility
- Gold Resource Corporation Adds to Board of Directors
- H.C. Wainwright maintains Buy rating on GORO with $1.25 target
- Gold Resource Corporation (GORO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
0.71 0.75
1年のレンジ
0.13 0.87
- 以前の終値
- 0.73
- 始値
- 0.74
- 買値
- 0.73
- 買値
- 1.03
- 安値
- 0.71
- 高値
- 0.75
- 出来高
- 1.061 K
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 35.19%
- 6ヶ月の変化
- 37.74%
- 1年の変化
- 108.57%
