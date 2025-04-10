Valute / GORO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GORO: Gold Resource Corporation
0.80 USD 0.07 (9.59%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GORO ha avuto una variazione del 9.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.73 e ad un massimo di 0.81.
Segui le dinamiche di Gold Resource Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GORO News
- Gold Resource pursues $11.4 million stock offering to clear debt
- Earnings call transcript: Gold Resource Q2 2025 sees EPS miss, stock drops
- Gold Resource Corporation Closes US$6.28M Debt Facility
- Gold Resource Corporation Adds to Board of Directors
- H.C. Wainwright maintains Buy rating on GORO with $1.25 target
- Gold Resource Corporation (GORO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
0.73 0.81
Intervallo Annuale
0.13 0.87
- Chiusura Precedente
- 0.73
- Apertura
- 0.75
- Bid
- 0.80
- Ask
- 1.10
- Minimo
- 0.73
- Massimo
- 0.81
- Volume
- 2.531 K
- Variazione giornaliera
- 9.59%
- Variazione Mensile
- 48.15%
- Variazione Semestrale
- 50.94%
- Variazione Annuale
- 128.57%
21 settembre, domenica