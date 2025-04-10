QuotazioniSezioni
Valute / GORO
Tornare a Azioni

GORO: Gold Resource Corporation

0.80 USD 0.07 (9.59%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GORO ha avuto una variazione del 9.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.73 e ad un massimo di 0.81.

Segui le dinamiche di Gold Resource Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GORO News

Intervallo Giornaliero
0.73 0.81
Intervallo Annuale
0.13 0.87
Chiusura Precedente
0.73
Apertura
0.75
Bid
0.80
Ask
1.10
Minimo
0.73
Massimo
0.81
Volume
2.531 K
Variazione giornaliera
9.59%
Variazione Mensile
48.15%
Variazione Semestrale
50.94%
Variazione Annuale
128.57%
21 settembre, domenica