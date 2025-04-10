FiyatlarBölümler
Dövizler / GORO
GORO: Gold Resource Corporation

0.80 USD 0.07 (9.59%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GORO fiyatı bugün 9.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.73 ve Yüksek fiyatı olarak 0.81 aralığında işlem gördü.

Gold Resource Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GORO haberleri

Günlük aralık
0.73 0.81
Yıllık aralık
0.13 0.87
Önceki kapanış
0.73
Açılış
0.75
Satış
0.80
Alış
1.10
Düşük
0.73
Yüksek
0.81
Hacim
2.531 K
Günlük değişim
9.59%
Aylık değişim
48.15%
6 aylık değişim
50.94%
Yıllık değişim
128.57%
21 Eylül, Pazar