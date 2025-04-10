Divisas / GORO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GORO: Gold Resource Corporation
0.73 USD 0.02 (2.67%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GORO de hoy ha cambiado un -2.67%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.71, mientras que el máximo ha alcanzado 0.78.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Gold Resource Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GORO News
- Gold Resource pursues $11.4 million stock offering to clear debt
- Earnings call transcript: Gold Resource Q2 2025 sees EPS miss, stock drops
- Gold Resource Corporation Closes US$6.28M Debt Facility
- Gold Resource Corporation Adds to Board of Directors
- H.C. Wainwright maintains Buy rating on GORO with $1.25 target
- Gold Resource Corporation (GORO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
0.71 0.78
Rango anual
0.13 0.87
- Cierres anteriores
- 0.75
- Open
- 0.74
- Bid
- 0.73
- Ask
- 1.03
- Low
- 0.71
- High
- 0.78
- Volumen
- 1.110 K
- Cambio diario
- -2.67%
- Cambio mensual
- 35.19%
- Cambio a 6 meses
- 37.74%
- Cambio anual
- 108.57%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B