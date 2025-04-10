통화 / GORO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
GORO: Gold Resource Corporation
0.80 USD 0.07 (9.59%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GORO 환율이 오늘 9.59%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.73이고 고가는 0.81이었습니다.
Gold Resource Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GORO News
- Gold Resource pursues $11.4 million stock offering to clear debt
- Earnings call transcript: Gold Resource Q2 2025 sees EPS miss, stock drops
- Gold Resource Corporation Closes US$6.28M Debt Facility
- Gold Resource Corporation Adds to Board of Directors
- H.C. Wainwright maintains Buy rating on GORO with $1.25 target
- Gold Resource Corporation (GORO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
0.73 0.81
년간 변동
0.13 0.87
- 이전 종가
- 0.73
- 시가
- 0.75
- Bid
- 0.80
- Ask
- 1.10
- 저가
- 0.73
- 고가
- 0.81
- 볼륨
- 2.531 K
- 일일 변동
- 9.59%
- 월 변동
- 48.15%
- 6개월 변동
- 50.94%
- 년간 변동율
- 128.57%
20 9월, 토요일