GORO: Gold Resource Corporation
0.80 USD 0.07 (9.59%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GORO hat sich für heute um 9.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.73 bis zu einem Hoch von 0.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gold Resource Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GORO News
- Gold Resource pursues $11.4 million stock offering to clear debt
- Earnings call transcript: Gold Resource Q2 2025 sees EPS miss, stock drops
- Gold Resource Corporation Closes US$6.28M Debt Facility
- Gold Resource Corporation Adds to Board of Directors
- H.C. Wainwright maintains Buy rating on GORO with $1.25 target
- Gold Resource Corporation (GORO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
0.73 0.81
Jahresspanne
0.13 0.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.73
- Eröffnung
- 0.75
- Bid
- 0.80
- Ask
- 1.10
- Tief
- 0.73
- Hoch
- 0.81
- Volumen
- 1.416 K
- Tagesänderung
- 9.59%
- Monatsänderung
- 48.15%
- 6-Monatsänderung
- 50.94%
- Jahresänderung
- 128.57%
