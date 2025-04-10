Валюты / GORO
GORO: Gold Resource Corporation
0.75 USD 0.06 (7.41%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GORO за сегодня изменился на -7.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.75, а максимальная — 0.83.
Следите за динамикой Gold Resource Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.75 0.83
Годовой диапазон
0.13 0.87
- Предыдущее закрытие
- 0.81
- Open
- 0.83
- Bid
- 0.75
- Ask
- 1.05
- Low
- 0.75
- High
- 0.83
- Объем
- 1.729 K
- Дневное изменение
- -7.41%
- Месячное изменение
- 38.89%
- 6-месячное изменение
- 41.51%
- Годовое изменение
- 114.29%
