Moedas / FLS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FLS: Flowserve Corporation
56.67 USD 0.40 (0.71%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FLS para hoje mudou para 0.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 56.51 e o mais alto foi 57.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Flowserve Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLS Notícias
- SEE Boosts Portfolio With AUTOBAG Brand 850HB Hybrid Bagging Launch
- Flowserve nomeia Alice DeBiasio como nova presidente da Divisão de Controle de Fluxo
- Flowserve appoints Alice DeBiasio as new Flow Control Division president
- Zacks.com featured highlights include Flowserve, Zions, Astronics and CommScope
- 4 Stocks Trading Near 52-Week High With More Upside Potential
- Zacks Industry Outlook Highlights Crane, Oshkosh, Flowserve and Helios
- 4 Industrial Manufacturing Stocks to Gain on Robust Industry Trends
- Twin Disc Climbs 70% in 6 Months: Should You Buy the Stock?
- Here's Why Investing in Flowserve Stock Makes Sense Now
- Here's Why You Should Hold Powell Industries in Your Portfolio
- AptarGroup Rewards Shareholders With 7% Hike in Quarterly Dividend
- Reasons Why You Should Avoid Betting on Middleby Stock Right Now
- Sonoco to Reduce Debt and Boost Portfolio With ThermoSafe Divestment
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Alarm.com's Unit Boosts EV Managed Charging Programs With BTR Buyout
- Flowserve Corporation (FLS) Presents at Jefferies 2025 Industrials Conference (Transcript)
- Carlisle Announces Share Repurchase Authorization for 7.5M Shares
- GEF Boosts Debt-Reduction Efforts With Sale of Containerboard Business
- Terex Inks Deal to Divest Tower & Rough Terrain Crane Businesses
- Emerson Gains From Business Strength Amid Persisting Headwinds
- Here's Why You Should Hold Honeywell Stock in Your Portfolio Now
- Nordson Divests Design & Development Units to Quasar Medical
- Cimpress Exhibits Strong Prospects Despite Persisting Headwinds
- Illinois Tool Benefits From Business Strength Amid Headwinds
Faixa diária
56.51 57.00
Faixa anual
37.34 65.08
- Fechamento anterior
- 56.27
- Open
- 57.00
- Bid
- 56.67
- Ask
- 56.97
- Low
- 56.51
- High
- 57.00
- Volume
- 124
- Mudança diária
- 0.71%
- Mudança mensal
- 8.00%
- Mudança de 6 meses
- 16.37%
- Mudança anual
- 9.93%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh