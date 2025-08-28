Валюты / FLS
FLS: Flowserve Corporation
56.26 USD 0.23 (0.41%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FLS за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.34, а максимальная — 56.98.
Следите за динамикой Flowserve Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FLS
Дневной диапазон
55.34 56.98
Годовой диапазон
37.34 65.08
- Предыдущее закрытие
- 56.49
- Open
- 56.98
- Bid
- 56.26
- Ask
- 56.56
- Low
- 55.34
- High
- 56.98
- Объем
- 3.083 K
- Дневное изменение
- -0.41%
- Месячное изменение
- 7.22%
- 6-месячное изменение
- 15.52%
- Годовое изменение
- 9.14%
