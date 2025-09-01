货币 / FLS
FLS: Flowserve Corporation
56.47 USD 0.21 (0.37%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FLS汇率已更改0.37%。当日，交易品种以低点56.30和高点56.64进行交易。
关注Flowserve Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLS新闻
- Flowserve任命Alice DeBiasio为新流量控制部门总裁
- Flowserve appoints Alice DeBiasio as new Flow Control Division president
- Zacks.com featured highlights include Flowserve, Zions, Astronics and CommScope
- 4 Stocks Trading Near 52-Week High With More Upside Potential
- Zacks Industry Outlook Highlights Crane, Oshkosh, Flowserve and Helios
- 4 Industrial Manufacturing Stocks to Gain on Robust Industry Trends
- Twin Disc Climbs 70% in 6 Months: Should You Buy the Stock?
- Here's Why Investing in Flowserve Stock Makes Sense Now
- Here's Why You Should Hold Powell Industries in Your Portfolio
- AptarGroup Rewards Shareholders With 7% Hike in Quarterly Dividend
- Reasons Why You Should Avoid Betting on Middleby Stock Right Now
- Sonoco to Reduce Debt and Boost Portfolio With ThermoSafe Divestment
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Alarm.com's Unit Boosts EV Managed Charging Programs With BTR Buyout
- Flowserve Corporation (FLS) Presents at Jefferies 2025 Industrials Conference (Transcript)
- Carlisle Announces Share Repurchase Authorization for 7.5M Shares
- GEF Boosts Debt-Reduction Efforts With Sale of Containerboard Business
- Terex Inks Deal to Divest Tower & Rough Terrain Crane Businesses
- Emerson Gains From Business Strength Amid Persisting Headwinds
- Here's Why You Should Hold Honeywell Stock in Your Portfolio Now
- Nordson Divests Design & Development Units to Quasar Medical
- Cimpress Exhibits Strong Prospects Despite Persisting Headwinds
- Illinois Tool Benefits From Business Strength Amid Headwinds
- Parker-Hannifin Stock Exhibits Strong Prospects Despite Headwinds
日范围
56.30 56.64
年范围
37.34 65.08
- 前一天收盘价
- 56.26
- 开盘价
- 56.36
- 卖价
- 56.47
- 买价
- 56.77
- 最低价
- 56.30
- 最高价
- 56.64
- 交易量
- 546
- 日变化
- 0.37%
- 月变化
- 7.62%
- 6个月变化
- 15.95%
- 年变化
- 9.54%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值