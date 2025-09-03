FiyatlarBölümler
Dövizler / FLS
Geri dön - Hisse senetleri

FLS: Flowserve Corporation

56.68 USD 1.02 (1.77%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FLS fiyatı bugün -1.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 56.04 ve Yüksek fiyatı olarak 57.71 aralığında işlem gördü.

Flowserve Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLS haberleri

Günlük aralık
56.04 57.71
Yıllık aralık
37.34 65.08
Önceki kapanış
57.70
Açılış
57.70
Satış
56.68
Alış
56.98
Düşük
56.04
Yüksek
57.71
Hacim
3.256 K
Günlük değişim
-1.77%
Aylık değişim
8.02%
6 aylık değişim
16.39%
Yıllık değişim
9.95%
21 Eylül, Pazar