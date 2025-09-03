Dövizler / FLS
FLS: Flowserve Corporation
56.68 USD 1.02 (1.77%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FLS fiyatı bugün -1.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 56.04 ve Yüksek fiyatı olarak 57.71 aralığında işlem gördü.
Flowserve Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FLS haberleri
Günlük aralık
56.04 57.71
Yıllık aralık
37.34 65.08
- Önceki kapanış
- 57.70
- Açılış
- 57.70
- Satış
- 56.68
- Alış
- 56.98
- Düşük
- 56.04
- Yüksek
- 57.71
- Hacim
- 3.256 K
- Günlük değişim
- -1.77%
- Aylık değişim
- 8.02%
- 6 aylık değişim
- 16.39%
- Yıllık değişim
- 9.95%
21 Eylül, Pazar