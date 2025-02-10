Moedas / FDMT
FDMT: 4D Molecular Therapeutics Inc
7.13 USD 0.47 (7.06%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FDMT para hoje mudou para 7.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.76 e o mais alto foi 7.18.
Veja a dinâmica do par de moedas 4D Molecular Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FDMT Notícias
Faixa diária
6.76 7.18
Faixa anual
2.24 10.78
- Fechamento anterior
- 6.66
- Open
- 6.79
- Bid
- 7.13
- Ask
- 7.43
- Low
- 6.76
- High
- 7.18
- Volume
- 536
- Mudança diária
- 7.06%
- Mudança mensal
- 18.44%
- Mudança de 6 meses
- 120.74%
- Mudança anual
- -33.67%
