FDMT: 4D Molecular Therapeutics Inc
7.11 USD 0.01 (0.14%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FDMT hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.91 bis zu einem Hoch von 7.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die 4D Molecular Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.91 7.15
Jahresspanne
2.24 10.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.10
- Eröffnung
- 6.96
- Bid
- 7.11
- Ask
- 7.41
- Tief
- 6.91
- Hoch
- 7.15
- Volumen
- 212
- Tagesänderung
- 0.14%
- Monatsänderung
- 18.11%
- 6-Monatsänderung
- 120.12%
- Jahresänderung
- -33.86%
