货币 / FDMT
FDMT: 4D Molecular Therapeutics Inc
6.64 USD 0.05 (0.75%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FDMT汇率已更改-0.75%。当日，交易品种以低点6.64和高点7.05进行交易。
关注4D Molecular Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FDMT新闻
日范围
6.64 7.05
年范围
2.24 10.78
- 前一天收盘价
- 6.69
- 开盘价
- 6.72
- 卖价
- 6.64
- 买价
- 6.94
- 最低价
- 6.64
- 最高价
- 7.05
- 交易量
- 563
- 日变化
- -0.75%
- 月变化
- 10.30%
- 6个月变化
- 105.57%
- 年变化
- -38.23%
