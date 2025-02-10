Валюты / FDMT
FDMT: 4D Molecular Therapeutics Inc
6.69 USD 0.11 (1.62%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FDMT за сегодня изменился на -1.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.61, а максимальная — 6.93.
Следите за динамикой 4D Molecular Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FDMT
- SNY's Gene Therapy Candidate for Eye Disease Gets FDA Fast Track Tag
- 4D Molecular Therapeutics, Inc. (FDMT) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- 4D Molecular Therapeutics, Inc. (FDMT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- 4D Molecular Therapeutics stock maintains Buy rating at Goldman Sachs
- 4D Molecular earnings missed by $0.25, revenue fell short of estimates
- 4dMT Revenue Jumps 200 Percent in Q2
- 4D Molecular Therapeutics Rallies On Heels Of Diabetes-Related Vision Study - 4D Molecular Therapeutics (NASDAQ:FDMT)
- 4D Molecular Therapeutics stock soars after positive DME trial results
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- 4D Molecular Therapeutics: A Smart Bet On Long-Term VEGF Suppression
- Eye Disease Focused 4D Molecular Therapeutics Lays Out 52-Week Results From Wet AMD Study - 4D Molecular Therapeutics (NASDAQ:FDMT)
Дневной диапазон
6.61 6.93
Годовой диапазон
2.24 10.78
- Предыдущее закрытие
- 6.80
- Open
- 6.83
- Bid
- 6.69
- Ask
- 6.99
- Low
- 6.61
- High
- 6.93
- Объем
- 844
- Дневное изменение
- -1.62%
- Месячное изменение
- 11.13%
- 6-месячное изменение
- 107.12%
- Годовое изменение
- -37.77%
